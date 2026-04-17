Воспитательница детского сада случайно задушила ребенка одеялом
В детском саду Великобритании погиб 14-месячный ребенок из-за халатности работницы учреждения. Об этом информирует Би-би-си.
Трагедия произошла в декабре 2022 года в детском саду города Дадли. 20-летняя воспитательница, укладывая ребёнка спать, слишком плотно завернула его в спальный мешок и накрыла голову одеялом.
Из-за этого малыш потерял возможность свободно дышать и погиб. Запись с камер видеонаблюдения подтвердила произошедшее, и воспитательница признала свою вину в непредумышленном убийстве. Директор детского сада также взяла на себя ответственность за несоблюдение норм охраны труда и техники безопасности.
Девушка предстала перед судом. Рассмотрение дела продолжается.
