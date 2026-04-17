Авто расстрелявшего полицейских преступника нашли в российском городе
В Оренбургской области обнаружили автомобиль беглого преступника Сергея Басалаева, который накануне расстрелял полицейских при попытке задержания. Об этом сообщается на сайте администрации Новотроицка.
Машину нашли в районе поселка Белошапка, однако сам злоумышленник скрылся. Местных жителей призвали проявлять осторожность. Кроме того, из-за розыскных мероприятий ограничили посещение четырех сел региона.
Напомним, 16 апреля Басалаев, находившийся в федеральном розыске, открыл огонь по сотрудникам полиции при попытке задержания. Трое из них получили тяжелые ранения, еще один скончался.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске неизвестный расстрелял припаркованный автомобиль женщины с инвалидностью, когда она проводила занятия в социальном учреждении.
Читайте также: