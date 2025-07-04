В России 14-летнего подростка признали террористом и экстремистом
В России 14-летний подросток из Оренбурга Амир Шагатов признан террористом и экстремистом. Данная информация находится в соответствующем перечне на официальном сайте Росфинмониторинга.
Подросток стал самым молодым участником реестра лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности. Шагатов родился в апреле 2011 года.
Нахождение в данном списке означает блокировку счетов и запрет на осуществление финансовых операций. Если же речь идет о подростках, то им ограничивают владение средствами, открытие счетов и вкладов, а также перевод денежных средств.
О причинах включения Шагатова в реестр экстремистов и террористов не уточняется.
Читайте также: