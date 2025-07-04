Во Владивостоке мужчина заживо сжег женщину и получил 17 лет тюрьмы за содеянное

04 июля 2025, 04:07

Фото: Медиасток РФ

Во Владивостоке мужчина заживо сжег свою сожительницу, за что получил наказание в виде 17 лет колонии. Об этом сообщает региональная прокуратура.







«В Приморском краевом суде рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Владивостока, который заживо сжег свою сожительницу… Ему назначено окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», — передает ведомство.