В Красноярском крае задержан воспитатель лагеря после изнасилования десятилетнего мальчика

04 июля 2025, 07:59

Задержан воспитатель лагеря в Красноярском крае

Фото: Медиасток.рф

В Красноярском крае задержан воспитатель детского лагеря, где произошел трагический инцидент с десятилетним мальчиком. В отношении воспитателя возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и насильственных сексуальных действиях. Об этом информирует Telegram-канал «‎RT на русском».