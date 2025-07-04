В Красноярском крае задержан воспитатель лагеря после изнасилования десятилетнего мальчика
В Красноярском крае задержан воспитатель детского лагеря, где произошел трагический инцидент с десятилетним мальчиком. В отношении воспитателя возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и насильственных сексуальных действиях. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».
По информации Следственного комитета региона, пострадавший ребенок сообщил воспитателю о случившемся, однако тот не предпринял никаких действий для защиты мальчика. В результате на школьника произошло повторное нападение.
Мать пострадавшего рассказала RT, что 25 и 27 июня трое подростков изнасиловали её сына, используя бутылку в качестве орудия. По данным источников, нападавшие в настоящее время находятся дома и не имеют ограничений на передвижение.
В одном из лагерей Красноярского края произошел шокирующий инцидент: группа подростков совершила акты насилия над мальчиком, используя бутылку в качестве орудия. В настоящее время предполагаемые виновники находятся под домашним арестом, а пострадавший, по словам его матери Анны, столкнулся с двумя эпизодами жестокости. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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