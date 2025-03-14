У пенсионерки из Лобни забрали миллион рублей под предлогом замены счётчиков

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Телефонные мошенники «развели» 74-летнюю жительницу Лобни на миллион рублей, обманом выманив у неё код из СМС-сообщения, а затем убедив, что её деньги могут перевести на Украину, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником энергосбытовой компании, и сказал, что ей надо заменить счётчики, а для этого передать ему код из СМС. Женщина сделала это, а потом в мессенджере ей начали поступать звонки якобы из полиции и Росфинмониторинга. Мошенники заявили, что на имя женщины оформлена доверенность на имя жителя Украины, и для защиты средств необходимо установить приложение бесконтактной оплаты и ввести туда реквизиты её счёта в банке», — говорится в сообщении.Женщина выполнила эти требования, после чего у неё списали более миллиона рублей. Тогда пенсионерка обратилась в полицию.
В результате расследования полицейские вычислили и задержали дроппера — человека, который обналичивал деньги с банковских карт, которые ему передавали мошенники. Им оказался 20-летний житель Казани. Ведётся розыск остальных участников преступной схемы.
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