«Я защищала простых людей»: Волочкова заявила о своей борьбе с мошенниками

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что защищала интересы простых людей, когда вывела в публичное поле историю о брокерской компании QBF, руководителей которой осудили за мошенничество. По ее словам, она приложила максимум усилий, чтобы вывести «компанию мошеннической финансовой пирамиды на чистую воду».
«Им же пенсионеры несли последние деньги! Как только я сделала эту историю публичной, они с перепугу вернули мне вложенные средства, однако мне было важно, чтобы справедливость восторжествовала. Воры и мошенники должны быть наказаны», — отметила Волочкова в беседе с «Петербургским дневником».В то же время астролог Виктор Богданов прокомментировал другую крупную новость, касающуюся шоу-бизнеса. Он разобрал натальную карту певца SHAMAN’а (Ярослава Дронова) и главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной и в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил, что их отношения не протянут дольше 3-5 лет. По его словам, даже такой срок — это самый удачный расклад.
«То есть до старости они точно не будут вместе, потому что у него на текущий момент в натальной карте видны еще четыре брака, каждый из которых будет длиться по три года», — считает эзотерик.Читайте также:
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