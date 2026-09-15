У пенсионерки из Власихи забрали 4 млн рублей под предлогом замены домофона

15 сентября 2026, 09:03

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Телефонные мошенники выманили у 67-летней жительницы подмосковной Власихи четыре миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.





Сначала женщине через мессенджер позвонила неизвестная, представилась соседкой, рассказала, что в подъезде будут ремонтировать трубы и менять домофон, и под этим предлогом убедила назвать код из СМС.



Сразу после этого пенсионерке поступило уведомление о взломе её аккаунта на «Госуслугах» с телефоном для связи. Она позвонила, и лжесотрудники техподдержки «Госуслуг», а также люди, представлявшиеся представителями различных ведомств, убедили женщину, что к её счёту получили доступ преступники, которые переводят деньги ВСУ, и что её могут привлечь к уголовной ответственности за госизмену. А чтобы избежать этого, нужно передать все сбережения «инкассатору для декларирования».





«Пенсионерка в два транша передала курьеру мошенников четыре миллиона рублей, а когда попыталась снять очередную сумму, сотрудница банка проявила бдительность и вызвала полицию», — говорится в сообщении.