Четыре российских моряка пострадали при утечке хладагента на судне в Южной Корее
В южнокорейском порту Пусан на российском рыболовецком судне «Калтан» произошла утечка хладагента, пострадали четыре моряка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент случился утром в порту Камчхон. По предварительным сведениям, моряки проводили работы с холодильной установкой, когда произошла утечка. На борту находились 15 россиян. Одиннадцать человек самостоятельно покинули опасную зону, четверых вывели спасатели.
В материале уточняется, что один пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Генконсульство РФ поддерживает связь с капитаном судна и местными властями. Всем гражданам России оказывают необходимую медицинскую помощь.
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