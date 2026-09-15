На Камчатке мужчина получил три года колонии за похищение золотой цепочки
Жителя Петропавловска-Камчатского отправят в колонию строгого режима за разбой. Об этом сообщил городской суд в своём канале на платформе MAX.
Инцидент случился еще 14 апреля. Согласно материалу, ранее судимый 51-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта сорвал с шеи потерпевшего золотую цепочку стоимостью 172 тысячи рублей. Похищенное он сдал в ломбард.
В ходе разбирательства подсудимый признал вину лишь частично. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Санкт-Петербурге на станции метро «Площадь Ленина» семилетний мальчик застрял ногой в эскалаторе и получил травму. Ему потребовалась помощь медиков.
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