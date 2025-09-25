У подмосковных многодетных семей появится свой праздник
Депутаты Мособлдумы на 118-м заседании приняли в первом чтении законопроект об установлении Дня многодетной семьи. Его будут отмечать 11 октября, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«В Подмосковье для многодетных семей выстроена одна из самых эффективных в стране систем поддержки. Это и льготы, и земельные участки, и различные выплаты, и денежная компенсация в 400 тысяч рублей вместо земельного участка. Мы продолжаем расширять эту систему. Но крайне важно и моральное признание многодетных родителей. Их ежедневный труд – настоящий подвиг для будущего страны», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он добавил, что новый праздничный день не будет выходным.
Как пояснил Брынцалов, 11 октября православная церковь отмечает день память родителей преподобного Сергия Радонежского – Кирилла и Марии.
