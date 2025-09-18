В Подмосковье упростили порядок продажи земли сельхозназначения

18 сентября 2025, 16:52

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области упростили порядок продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.





На очередном заседании депутаты внесли изменения в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области».



«Теперь не нужно указывать сведения о государственной регистрации права собственности на участок, а также категорию земли и вид разрешённого использования. Необходимость принятия закона обусловлена тем, что Минимущество региона в рамках оказания госуслуги часто сталкивается с неполным заполнением извещений заявителями. Это ведёт к увеличению числа отказов в приёме документов», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.