В Подмосковье упростили порядок продажи земли сельхозназначения
В Московской области упростили порядок продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
На очередном заседании депутаты внесли изменения в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области».
«Теперь не нужно указывать сведения о государственной регистрации права собственности на участок, а также категорию земли и вид разрешённого использования. Необходимость принятия закона обусловлена тем, что Минимущество региона в рамках оказания госуслуги часто сталкивается с неполным заполнением извещений заявителями. Это ведёт к увеличению числа отказов в приёме документов», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.По его словам, депутаты хотят минимизировать такие случаи.