В Подмосковье упростили порядок продажи земли сельхозназначения

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области упростили порядок продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.



На очередном заседании депутаты внесли изменения в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области».

«Теперь не нужно указывать сведения о государственной регистрации права собственности на участок, а также категорию земли и вид разрешённого использования. Необходимость принятия закона обусловлена тем, что Минимущество региона в рамках оказания госуслуги часто сталкивается с неполным заполнением извещений заявителями. Это ведёт к увеличению числа отказов в приёме документов», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
По его словам, депутаты хотят минимизировать такие случаи.
Лора Луганская

