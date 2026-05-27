Россиянин с ребенком на ходу выпали из автобуса

В Новосибирске мужчина с ребенком на ходу выпали из автобуса
Житель Новосибирска выпал вместе с ребенком из автобуса во время движения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД региона.
Инцидент произошел в Ленинском районе. Автобус «Нефаз», следовавший по маршруту № 29, начал движение от остановки с открытыми дверями. В результате из салона выпали 41-летний мужчина и семилетний мальчик.
Оба получили различные травмы. В настоящее время автоинспекторы проводят проверку по факту случившегося.
