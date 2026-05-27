«Я перестала считать»: банкир годами продавал жену коллегам и насиловал сам

27 мая 2026, 16:12

Во Франции банкир несколько лет продавал жену коллегам для сексуальных утех

Во Франции суд приговорил 51-летнего банкира Гийома Буччи к 25 годам тюремного заключения за систематическое насилие в отношении своей жены Летиции. На протяжении многих лет мужчина принуждал 42-летнюю супругу к жестоким сексуальным практикам, угрожая распространением интимных видео, сообщает The Hindustan Times.





Банкир утверждал, что всё происходило добровольно, однако суд установил, что он заставлял жену подчиняться с помощью шантажа и угроз. Со временем Буччи начал продавать её знакомым, коллегам и незнакомцам. В канун Рождества он потребовал, чтобы Летиция отправилась на вокзал и предложила себя незнакомцам. В 2017 году, сразу после выписки женщины из роддома банкир принудил её к сексу с водителем грузовика.





«Я перестала считать на 487 мужчинах, некоторых из которых я видела до десяти раз», — прокомментировала пострадавшая.



