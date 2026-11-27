27 ноября 2026, 10:15

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Квартиру, в которой случайно заперлись трое детей в возрасте от двух до четырёх лет, вскрыли работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Инцидент произошёл в Ступине. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила женщина. Она рассказала, что на минуту вышла к соседям, а в это время её маленькие дети закрыли входную дверь на задвижку, и теперь она не может попасть домой.





«Спасатели оперативно прибыли на место и аккуратно вскрыли дверь, не повредив при этом её конструкцию», — говорится в сообщении.