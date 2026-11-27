В Башкирии школьник умер после неверно поставленного диагноза в частной клинике
В Башкирии 13-летний школьник умер после неверно поставленного диагноза в частной клинике. Об этом пишет Baza.
В конце октября у мальчика из Стерлитамака возникли проблемы со здоровьем: поднялась температура, начались сильные головные боли и резь в глазах. Вскоре появились галлюцинации и обмороки. Состояние ухудшалось, и родители срочно вызвали скорую помощь, чтобы ребенка госпитализировали, рассказал отец несовершеннолетнего.
Чтобы выяснить, что происходит с сыном, семья обратилась в клинику «Премиум» в Уфе. Невролог-эпилептолог диагностировала у школьника юношескую миоклоническую эпилепсию, не дожидаясь результатов ЭЭГ и МРТ. По словам отца, врач не стала углубляться в детали симптомов и анализов, а поставила диагноз поспешно. Пациенту назначили противосудорожные препараты.
Тем временем у мальчика развилось воспаление мозга, вероятно, вызванное вирусом герпеса. Это выяснилось только в реанимации, куда несовершеннолетний попал в бреду с серьезными повреждениями мозга. Врачи боролись за его жизнь больше недели, но 15 ноября он скончался. Отец считает, что из-за неправильного лечения было упущено драгоценное время для спасения сына.
Читайте также: