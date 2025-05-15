У посёлка под Клином ограничили движение по мосту через реку Лутосню

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Проезд по мосту через реку Лутосню рядом с посёлком Зубово городского округа Клин ограничили с 15 мая в связи с ремонтными работами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На мосту выявили разрушение деформационного шва. Поэтому до конца неделю здесь будут проводиться планово-предупредительные работы. В это время движение по мосту будет организовано в реверсивном режиме», — говорится в сообщении.Запустить рабочее движение по обеим полосам моста планируется в начале будущей недели.
Мост включён в план капремонта на 2027-2028 гг.. С окончания предупредительных работ и до капитального ремонта будет введено ограничение на проезд по мосту грузовых автомобилей, чей вес превышает 20 тонн.
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