У пруда в Подольске в ходе экологической акции собрали 11 кубометров мусора

06 августа 2025, 17:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Берег пруда в деревне Сертякино городского округа Подольск очистили от мусора в рамках федеральной экологической акции «Вода России». Общий объём собранного мусора составил 11 кубометров. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В акции приняли участие волонтёры, общественники, представители окружного Совета депутатов и подрядных организаций — всего около 70 человек.



Такие акции проходят в Подольске регулярно.





«Ранее жители округа уже привели в порядок берега рек Гвоздянка и Шепчинка. В этом году в рамках федерального проекта «Вода России» мы собрали с берегов наших водоёмов свыше 20 кубометров мусора», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.