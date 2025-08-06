У пруда в Подольске в ходе экологической акции собрали 11 кубометров мусора
Берег пруда в деревне Сертякино городского округа Подольск очистили от мусора в рамках федеральной экологической акции «Вода России». Общий объём собранного мусора составил 11 кубометров. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В акции приняли участие волонтёры, общественники, представители окружного Совета депутатов и подрядных организаций — всего около 70 человек.
Такие акции проходят в Подольске регулярно.
«Ранее жители округа уже привели в порядок берега рек Гвоздянка и Шепчинка. В этом году в рамках федерального проекта «Вода России» мы собрали с берегов наших водоёмов свыше 20 кубометров мусора», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.Всего в текущем году в округе запланировано поведение около 130 таких экологических акций. Более 90 из них уже состоялись. В ходе этих акций участники расчистили около 115 км берегов.