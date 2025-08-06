В Подмосковье подали около 40 тыс. онлайн-заявок на прикрепление к поликлиникам

06 августа 2025, 17:28

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

Более 39,5 тысяч заявок на прикрепление к поликлинике подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Услуга по прикреплению к поликлинике размещена на госпортале в разделе «Здоровье», подразделе «Медицинская помощь». Срок оказания услуги составляет один рабочий день.





«Для подачи заявления необходимо авторизоваться на областном сайте госуслуг. В самой заявке нужно указать поликлинику для прикрепления и ту, к которой заявитель прикреплён сейчас, а также указать данные полиса обязательного медицинского страхования», — говорится в сообщении.