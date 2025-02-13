У пункта взимания платы на трассе М-11 водитель поехал по встречке и столкнулся с иномаркой

В этом году планируется провести 10 международных бизнес-миссий, в которых смогут участвовать подмосковные предприниматели. Они совершат поездки в Объединённые Арабские Эмираты, Турцию, Вьетнам, Белоруссию, Казахстан и другие страны, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.