У пункта взимания платы на трассе М-11 водитель поехал по встречке и столкнулся с иномаркой

Видео: пресс-служба прокуратуры МО
В городском округе Воскресенск устанавливают обстоятельства крупной аварии на автодороге М-11 «Нева». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«По предварительным, в четверг на 51-м км автодороги водитель автомобиля «Опель» подъехал к пункту взимания платы, после чего развернулся и продолжил движение по встречной полосе. Через какое-то время он лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем «Шкода». В результате происшествия оба водителя и пассажирка «Шкоды» погибли на месте», – рассказали в надзорном ведомстве.Позже сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП в Воскресенсек.
«По факту аварии, в которой погибла женщина 1952 года рождения, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека», – сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.Ход и результаты расследования уголовного дела взяла под контроль Наро-Фоминская городская прокуратура.
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Лора Луганская