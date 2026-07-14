У студента из Люберец забрали миллион рублей под предлогом диспансеризации

14 июля 2026, 09:05

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Телефонные мошенники обманули 19-летнего студента из Люберец и вынудили отдать им содержимое родительского сейфа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала молодому человеку позвонили якобы из поликлиники и попросили сообщить личные данные для прохождения диспансеризации. Когда он это сделал, начались звонки от лжесотрудников силовых структур и Росфинмониторинга. Они убедили студента, что его аккаунт на «Госуслугах» взломали и от его имени оформили доверенность на мужчину, который находится в розыске.





«Преступники заставили молодого человека снять на видео имеющееся в квартире имущество. Там они заметили принадлежащий его родителям сейф и потребовали передать его содержимое «для декларирования». Студент отдал подъехавшему курьеру деньги и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба превысила миллион рублей», — говорится в сообщении.