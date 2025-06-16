У Троицкого храма в деревне Аверкиево прошёл Фестиваль колокольного искусства

16 июня 2025, 10:27

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г. о.

На территории Троицкого храма в деревне Аверкиево в 16-й раз прошёл традиционный Фестиваль колокольного искусства. Об этом рассказали в пресс-службе Павлово-Посадского городского округа.





Несмотря на непогоду, праздник собрал под открытым небом жителей и гостей деревни разных возрастов и увлечений. День начался с божественной литургии, объединившей прихожан и гостей праздника. Затем на церковной территории развернулась насыщенная и разнообразная программа.



Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г. о.

Гостей ждали увлекательные мастер-классы, ярмарка народных промыслов, спортивные соревнования, концерт творческих коллективов и выступления звонарей. Особое внимание привлекли кузнечные мастер-классы. Желающие могли попробовать свои силы в древнем ремесле. Любители кулинарного искусства получили возможность вдохновиться гастрономическими секретами от известных поваров.

«Особую благодарность за организацию мероприятия выражаю Павлово-Посадскому благочинию. Фестиваль вновь подтвердил, что общение, искусство и совместное творчество способны объединить и вдохновить людей даже в самые прохладные дни», – сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов.