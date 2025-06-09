В Павлово-Посадском округе пройдет II фестиваль полевой кухни «Котелок»

09 июня 2025, 12:23

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

13 июня 2025 года в парке «Меленки» Павлово-Посадского городского округа состоится второй гастрономический фестиваль полевой кухни «Котелок». Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и приурочено к Году защитника Отечества. Тема фестиваля – «Лучше нет простой, здоровой, доброй пищи фронтовой», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.