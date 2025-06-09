В Павлово-Посадском округе пройдет II фестиваль полевой кухни «Котелок»
13 июня 2025 года в парке «Меленки» Павлово-Посадского городского округа состоится второй гастрономический фестиваль полевой кухни «Котелок». Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и приурочено к Году защитника Отечества. Тема фестиваля – «Лучше нет простой, здоровой, доброй пищи фронтовой», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Фестиваль призван продемонстрировать богатство и разнообразие блюд, приготовленных в полевых условиях. В программе — конкурс на лучшую походную кухню, соревнования по приготовлению чая, киселя и компота, театрализованные постановки и концертная программа под названием «Кто сказал, что надо бросить песни на войне?!».
Также гостей праздника ждут интерактивный квест «Марш-бросок» и мастер-классы, организованные клубами исторической реконструкции в полевом лагере.Начало мероприятия – в 12:00.
Адрес проведения: Московская область, Павлово-Посадский городской округ, парк «Меленки». Вход свободный. Возрастное ограничение – 0+.
Организатором выступает муниципальное учреждение культуры «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс» при поддержке управления по культуре, спорту и работе с молодежью администрации округа.
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