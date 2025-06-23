В Шатуре выложили из горящих свечей картину «Родина-мать зовёт!»
Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Муниципальный округ Шатура присоединился к всероссийской акции «Свеча памяти», приуроченной к дате начала Великой Отечественной войны, у окружных воинских мемориалов зажгли сотни свечей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Центральными площадками акции стали Шатура и Рошаль. У мемориального комплекса в Рошале свечи зажгли в 21:30. А акция у памятника воинам-шатурям началась в 22:30. Почтить память героев войны пришли представители администрации, депутаты, волонтёры и неравнодушные местные жители», — говорится в сообщении.Кульминацией мероприятия стало создание из зажжённых свечей картины «Родина-мать зовёт!» с силуэтом знаменитого памятника на Мамаевом кургане. «Огненную картину» создали волонтёры и молодогвардейцы.
В акции «Свеча памяти» также приняли участие жители посёлков Черусти, Туголесский Бор, санатория «Озеро Белое», Дмитровский Погост и Кривандино.