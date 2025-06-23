Прием заявок на фестиваль «Маги в парках» продлен до 15 июля

Организаторы первого фестиваля иллюзионного искусства Подмосковья «Маги в парках» продлили срок подачи заявок до 15 июля, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Новый фестиваль «Маги в парках» вызвал большой интерес среди иллюзионистов и фокусников нашего региона. Многие участники обратились к нам с просьбой дать больше времени на подготовку и запись конкурсных видеовизиток. В связи с этим мы продлеваем прием заявок до 15 июля», — подчеркнула директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.
Фестиваль пройдет под художественным руководством известных иллюзионистов — братьев Сафроновых. Принять участие могут как начинающие, так и профессиональные артисты из Подмосковья в трех возрастных категориях: 6–11 лет, 12–17 лет и 18 лет и старше. К участию приглашаются как сольные исполнители, так и дуэты и коллективы численностью до 15 человек.
Конкурсантам предлагается выступить в одном из трёх жанров: микромагия (фокусы с мелкими предметами — картами, монетами, платками и пр.), сценическая магия (трюки с небольшим реквизитом), а также иллюзионы с использованием крупной аппаратуры.
«Мы уже отсматриваем заявки, которые вы присылаете. Лучших обязательно пригласим стать участниками нашего фестиваля», — отметили художественные руководители фестиваля «Маги в парках» братья Сафроновы.
Финалисты выступят на гала-концерте в сентябре, где определится победитель. Главный приз — участие в шоу братьев Сафроновых. Фестиваль пройдет с 23 августа по 21 сентября в семи парках Подмосковья. Завершится проект масштабным гала-концертом с участием именитых иллюзионистов из России и других стран.
Подробности размещены на сайте магивпарках.рф и в официальной группе фестиваля во «ВКонтакте». Организатором выступает АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.