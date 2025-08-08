У взяточника из подмосковного Росреестра изъяли имущество на 70 млн рублей
Недвижимость и премиальные автомобили, приобретённые осуждённым за коррупцию бывшим начальником Балашихинского отдела Росреестра Алексеем Хроминым, обратили в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
За время службы Хромин приобрёл 14 премиальных автомобилей и 26 объектов недвижимости и долей в них. При этом законность доходов, на которые были сделаны эти покупки, подтвердить не удалось.
«В связи с этим прокуратура направила в Балашихинский горсуд суд иск об обращении указанного имущества общей стоимостью более 70 млн рублей в доход Российской Федерации. Суд удовлетворил этот иск», — говорится в сообщении.Ранее Алексея Хромина признали виновным в получении взяток в составе организованной группы и дали большой срок.