У взяточника из подмосковного Росреестра изъяли имущество на 70 млн рублей

08 августа 2025, 10:17

оригинал Фото: istockphoto.com/Ivan P

Недвижимость и премиальные автомобили, приобретённые осуждённым за коррупцию бывшим начальником Балашихинского отдела Росреестра Алексеем Хроминым, обратили в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.





За время службы Хромин приобрёл 14 премиальных автомобилей и 26 объектов недвижимости и долей в них. При этом законность доходов, на которые были сделаны эти покупки, подтвердить не удалось.





«В связи с этим прокуратура направила в Балашихинский горсуд суд иск об обращении указанного имущества общей стоимостью более 70 млн рублей в доход Российской Федерации. Суд удовлетворил этот иск», — говорится в сообщении.