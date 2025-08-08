В Петербурге задержали председателя ЖСК, выстрелившего в грудь женщины
В Петербурге руководитель жилищно-строительного кооператива, вооружившись средствами самообороны, напал на жильцов. Об этом сообщает ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).
Инцидент произошел около полудня 7 августа на улице Верности. 69-летний председатель ЖСК применил сигнальный пистолет и перцовый баллончик против 35-летней петербурженки и ее 33-летнего спутника. Обоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.
В травмпункте женщине обрабатывали раны на груди, мужчине — синяки и ссадины на лице, также ему промывали глаза. Вскоре полиция задержала нападавшего на двое суток по статье о хулиганстве.
