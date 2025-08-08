В Башкирии рыбак спас жизнь тонувшей девушке, вернувшись к реке за забытой кепкой
В Башкирии рыбак спас жизнь девушке, вернувшись на берег за забытой кепкой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Все случилось на реке Белой в городе Стерлитамаке. Забрав потерянный головной убор, мужчина заметил, что в водоеме тонет девушка, которая не смогла справиться с сильным течением. В тот же момент он бросился в воду и поплыл к ней, после чего вытащил на берег. Медицинская помощь пострадавшей не потребовалась.
Ранее сообщалось, что 15-летний подросток погиб при попытке переплыть реку Сылву в Пермском крае. Известно, что группа детей под руководством преподавателя отдыхала у водопада Плакун.
