В Челябинске спустя три дня поймали военного, который задушил жену и сбежал
В Челябинской области полицейские задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в расправе над своей супругой. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону, пишет «Лента.ру».
По данным правоохранительных органов, преступление произошло 6 августа, когда мужчина задушил свою жену и скрылся с места происшествия. В течение трех дней его местонахождение оставалось неизвестным, и к розыску были привлечены все силы гарнизона полиции и другие правоохранительные органы региона.
Соседи семьи описывали их как обычную и спокойную пару, прожившую вместе десять лет и имеющую двоих детей. В настоящее время с подозреваемым проводятся процессуальные действия, и он будет привлечен к уголовной ответственности за совершенное преступление. Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе и обеспокоенность среди местных жителей.
