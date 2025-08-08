Достижения.рф

В Челябинске спустя три дня поймали военного, который задушил жену и сбежал

Фото: iStock/Sinenkiy

В Челябинской области полицейские задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в расправе над своей супругой. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону, пишет «Лента.ру».



По данным правоохранительных органов, преступление произошло 6 августа, когда мужчина задушил свою жену и скрылся с места происшествия. В течение трех дней его местонахождение оставалось неизвестным, и к розыску были привлечены все силы гарнизона полиции и другие правоохранительные органы региона.

Соседи семьи описывали их как обычную и спокойную пару, прожившую вместе десять лет и имеющую двоих детей. В настоящее время с подозреваемым проводятся процессуальные действия, и он будет привлечен к уголовной ответственности за совершенное преступление. Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе и обеспокоенность среди местных жителей.

Дарья Осипова

