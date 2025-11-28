У жительницы Подмосковья удалили опухоль размером с волейбольный мяч

28 ноября 2025, 11:53

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Миому матки диаметром 20 сантиметров удалили врачи Видновского перинатального центра у 64-летней пациентки. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Женщина обратилась за медицинской помощью с жалобами на боль внизу живота и ощущение сдавливания органов. Причиной этого была огромная миома. Выяснилось также, что пациентка знала об опухоли уже десять лет, но не решалась на удаление.





«Расположение миомы было атипическим — в шейке, а не в теле матки. Опухоль занимала весь малый таз. Мы повели удаление матки с придатками. Технически это было очень сложно, потому что необходимо было освободить миоматозный узел, который рос из шейки матки в непосредственной близости от мочевого пузыря, мочеточников и крупных сосудов», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Видновского перинатального центра Николай Соваев.