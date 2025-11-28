Достижения.рф

В Московской области почти 300 здоровых малышей родились у родителей с ВИЧ

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В Московской области женщины с положительным ВИЧ успешно стали мамами здоровых детей. С начала года в регионе у родителей с ВИЧ родилось почти 300 здоровых малышей, сообщили в подмосковном Минздраве.



Врачи напоминают, что при планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Ключевая мера профилактики — проведение антиретровирусной терапии во время беременности. Центр по профилактике и борьбе со СПИДом совместно со службой акушерства и гинекологии реализует в регионе программы перинатальной профилактики.

​Фото: Медиасток.РФ
«При соблюдении всех рекомендаций Центра по профилактике и борьбе со СПИДом риск передачи инфекции от мамы к ребенку стремится к нулю. Всего с начала этого года от родителей с ВИЧ родилось почти 300 здоровых детей», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Женщину с ВИЧ наблюдают специалисты на всех этапах беременности и после родов. Ребёнок — под контролем врачей до полутора лет — до снятия диагноза. Если у малыша выявляют ВИЧ-инфекцию, диагноз устанавливают и лечение начинают в первые две недели жизни. Все медицинские услуги предоставляют бесплатно.

​Фото: Медиасток.РФ
Пройти обследование на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства, в кабинетах анонимного тестирования и консультирования, а также в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Подробную информацию о постановке на учет, рекомендациях для беременных и молодых родителей размещают на официальном сайте Московского областного Центра СПИД.
Ирина Паршина

