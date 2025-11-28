В Московской области почти 300 здоровых малышей родились у родителей с ВИЧ
В Московской области женщины с положительным ВИЧ успешно стали мамами здоровых детей. С начала года в регионе у родителей с ВИЧ родилось почти 300 здоровых малышей, сообщили в подмосковном Минздраве.
«При соблюдении всех рекомендаций Центра по профилактике и борьбе со СПИДом риск передачи инфекции от мамы к ребенку стремится к нулю. Всего с начала этого года от родителей с ВИЧ родилось почти 300 здоровых детей», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Женщину с ВИЧ наблюдают специалисты на всех этапах беременности и после родов. Ребёнок — под контролем врачей до полутора лет — до снятия диагноза. Если у малыша выявляют ВИЧ-инфекцию, диагноз устанавливают и лечение начинают в первые две недели жизни. Все медицинские услуги предоставляют бесплатно.
Пройти обследование на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства, в кабинетах анонимного тестирования и консультирования, а также в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Подробную информацию о постановке на учет, рекомендациях для беременных и молодых родителей размещают на официальном сайте Московского областного Центра СПИД.