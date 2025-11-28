В Московской области почти 300 здоровых малышей родились у родителей с ВИЧ

28 ноября 2025, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В Московской области женщины с положительным ВИЧ успешно стали мамами здоровых детей. С начала года в регионе у родителей с ВИЧ родилось почти 300 здоровых малышей, сообщили в подмосковном Минздраве.







Врачи напоминают, что при планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Ключевая мера профилактики — проведение антиретровирусной терапии во время беременности. Центр по профилактике и борьбе со СПИДом совместно со службой акушерства и гинекологии реализует в регионе программы перинатальной профилактики.

​Фото: Медиасток.РФ



«При соблюдении всех рекомендаций Центра по профилактике и борьбе со СПИДом риск передачи инфекции от мамы к ребенку стремится к нулю. Всего с начала этого года от родителей с ВИЧ родилось почти 300 здоровых детей», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.