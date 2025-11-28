В одинцовском медцентре «Лапино-4» открыли новое родильное отделение
Новое родильное отделение открылось в многопрофильном медицинском центре «Лапино-4» ГК «Мать и дитя» в Одинцовском округе. В церемонии открытия приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв и академик РАН, профессор, акушер-гинеколог, генеральный директор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер.
Медцентр «Лапино-4» открыли в 2021 году для лечения пациентов с COVID-19. Затем его перепрофилировали под родовспоможение. Новый корпус стал третьим родильным отделением центра.
«Сегодня мы открываем новое родильное отделение. Это дополнительные возможности, которые дает госпиталь «Лапино». У нас в этом году хорошая рождаемость. Это, в том числе, благодаря всем нашим врачам, которые оказывают профессиональную, своевременную помощь деткам», — сказал Андрей Воробьёв.В новом отделении есть родзалы для партнёрских родов, высокотехнологичные операционные, реанимации для взрослых и новорождённых, неонатальное отделение, комфортные послеродовые палаты и пр.
«Новый акушерский стационар — это большой родильный дом, в котором планируется ежегодно принимать до трёх тысяч родов, в том числе у пациенток с различными патологиями — соматическими, почечными, сосудистыми, с сахарным диабетом. Кроме того, здесь мы будем оказывать помощь беременным, у которых диагностированы заболевания плода», — отметил Марк Курцер.Штат нового отделения полностью укомплектован. Пациентов ждут более 70 медиков.