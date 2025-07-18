В Подмосковье от атаки дронов пострадали три частных дома

18 июля 2025, 09:13

оригинал Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва

Над Московской области в ночь на 18 июля били одиннадцать украинских беспилотников, повреждения в результате атаки получили три частных дома. Об этом написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.





Он сообщил, что дроны были сбиты над пятью округами: Можайским, Сергиево-Посадским, а также над округами Домодедово, Солнечногорск и Красногорск.





«Большая часть дронов была уничтожена на подлете, серьезных последствий удалось избежать. Есть повреждения частных домов. В коттеджном поселке «Рязанцы» Сергиево-Посадского округа повреждены фасады и остекление двух частных домов. В солнечногорской деревне Марьино разрушены забор, часть стены и оконные конструкции частного дома по адресу: Центральная улица, 6», — написал Андрей Воробьёв.