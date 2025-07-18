Зампрокурора из Татарстана оформил на детей две квартиры для малоимущих семей
Зампрокурора из Татарстана Михаил Карабышев присвоил себе две квартиры, предназначенные для малоимущих семей. На момент приватизации недвижимости в очереди на улучшение жилищных условий числились около 140 семей, сообщает телеграм-канал Mash.
Всё выяснилось случайно. Гражданина Таджикистана Мухиддина, отца четверых детей, получившего «Жилищный сертификат» для покупки недвижимости в Нижнекамске, заподозрили в обмане: мужчина постоянно брал кредиты и демонстрировал выписку со счёта. Согласно выписке, внес`нные на баланс деньги выглядели как первоначальный взнос, который должен быть свой, а не заёмный. Только на таких условиях можно получить «Жилищный сертификат» (государство оплатит 30% от стоимости квартиры).
По данным Mash, жители города начали жаловаться, и дело дошло до главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. С его подачи СК подтвердил факт мошенничества, но прокурор Татарстана не нашёл нарушений. Так появились вопросы к прокуратуре.
Расследование привёло к зампрокурора Михаилу Карабышеву и руководителю исполкома Денису Баландину. Они тоже получили недвижимость, но по другой схеме. Подали заявление как госслужащие, нуждающиеся в жилье, — в таком случае служебные квартиры передают в социальный наём. Следующий шаг – приватизация, и собственная квартира в кармане.
Баландину пришлось вернуть недвижимость на фоне разгоревшегося скандала, у зампрокурора ничего не изъяли. Карабышев получил однокомнатную квартиру, приватизировал и оформил на детей — 16-летнего сына и 7-летнюю дочь. Затем взял двухкомнатную, а первую квартиру продал и забрал деньги себе.
Как пишет Mash, в отношении Карабышева проходит проверка.
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