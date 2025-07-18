Зампрокурора из Татарстана оформил на детей две квартиры для малоимущих семей

18 июля 2025, 09:39

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Зампрокурора из Татарстана Михаил Карабышев присвоил себе две квартиры, предназначенные для малоимущих семей. На момент приватизации недвижимости в очереди на улучшение жилищных условий числились около 140 семей, сообщает телеграм-канал Mash.