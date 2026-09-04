В Мытищах рассказали о ходе капремонта туберкулёзного диспансера
Лечебный корпус противотуберкулезного диспансера, расположенный на улице Дубки в посёлке Здравница округа Мытищи, капитально ремонтируют. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.
Работы ведутся в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона. В настоящее время готовность объекта достигла 67%.
«Сейчас строители монтируют вентилируемый фасад, прокладывают кабельные линии и внутренние инженерные коммуникации, а также обустраивают систему вентиляции. На объекте заняты более 20 человек», — говорится в сообщении.Закончить капремонт должны до конца текущего года.
Ранее сообщалось, что строительная готовность многопрофильной больницы в балашихинском микрорайоне Ольгино приблизилась к 60%.