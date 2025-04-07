У жителя Ленинского округа украли сейф с оружием и электросамокат

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Сейф с оружием и патронами, а также электросамокат украли из квартиры жителя Ленинского округа, полиция сумела задержать похитителя, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Житель Ленинского округа обратился в полицию с заявлением о пропаже из квартиры сейфа, в котором лежало ружьё, травматический пистолет и патроны, а также электросамоката. Общая сумма ущерба составила более 72 тысяч рублей», — говорится в сообщении.По подозрению в совершении этого преступления полицейские задержали местного жителя. Следствие установило, что он, воспользовавшись отсутствием хозяина квартиры, сначала вынес оттуда сейф, а потом вернулся и забрал электросамокат. Похищенное имущество у задержанного изъяли.
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