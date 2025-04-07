У жителя Ленинского округа украли сейф с оружием и электросамокат

Предприниматели Московской области обязаны при размещении двух и более вывесок или рекламных объявлений на здании согласовывать фасадную схему с органами местного самоуправления, подать заявку на согласования можно онлайн — через региональный портал госуслуг. С начала года было подано уде более 800 таких заявок, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.