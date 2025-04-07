В Москве СК запросил арест мужчины, убившего своего внука

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Следователи ходатайствуют об аресте мужчины, до смерти избившего своего малолетнего внука на северо-западе Москвы. Об этом сообщает СК РФ в своём телеграм-канале.
Трагедия произошла 5 апреля в квартире жилого дома, расположенного на улице Твардовского. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бил мальчика 2023 года рождения. От полученных повреждений ребёнок скончался на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Позднее столичная прокуратура сообщила, что мужчине предъявлено обвинение, он частично признал вину.
Теперь следствие ходатайствует о том, чтобы фигурант дела был заключён под стражу.
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Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Позднее столичная прокуратура сообщила, что мужчине предъявлено обвинение, он частично признал вину.
Теперь следствие ходатайствует о том, чтобы фигурант дела был заключён под стражу.
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Анастасия Чубина