У жителя Мытищ нашли арсенал с восемью стволами и более 1,5 тыс. патронов

30 апреля 2026, 18:50

55-летнего жителя Мытищ задержали по подозрению в нелегальном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





При обыске у него в доме нашли восемь единиц оружия, порох и 1519 патронов.





«Экспертиза показала, что 150 патронов пригодны для стрельбы, один пистолет является нарезным стрелковым оружием, а ещё один переделан в боевой из холостого. Остальное оружие проверят в ходе следствия», — говорится в сообщении.