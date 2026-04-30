У жителя Мытищ нашли арсенал с восемью стволами и более 1,5 тыс. патронов
55-летнего жителя Мытищ задержали по подозрению в нелегальном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
При обыске у него в доме нашли восемь единиц оружия, порох и 1519 патронов.
«Экспертиза показала, что 150 патронов пригодны для стрельбы, один пистолет является нарезным стрелковым оружием, а ещё один переделан в боевой из холостого. Остальное оружие проверят в ходе следствия», — говорится в сообщении.Против владельца нелегального арсенала завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и отпустили до суда под подписку о невыезде.