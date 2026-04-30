Потерявшую сознание 71-летнюю туристку на вокзале изнасиловали
Тайбэйский окружной суд на Тайване 30 апреля 2026 года приговорил 44-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за нападение на пожилую путешественницу из Гонконга. Как сообщает The Standard, преступление совершалось в октябре 2025 года.
Инцидент произошел в главном зале вокзала Тайбэя. Женщина, будучи одной, потеряла сознание после употребления алкоголя. Воспользовавшись ее беспомощным состоянием, злоумышленник надругался над ней. Нападение продолжалось около десяти минут, и его прервали лишь после того, как происходящее заметил малайзийский студент, вызвавший полицию.
Сама жертва узнала о случившемся только после ознакомления с записями камер видеонаблюдения. В ходе судебных заседаний обвиняемый давал противоречивые показания, заявляя, что был слишком пьяным и не помнит событий.
Во время следствия также выяснилось, что мужчина уже имел судимости за кражи и на момент преступления находился в розыске из-за неуплаты ранее назначенного штрафа.
