Грузовик ушел под землю в российском городе

30 апреля 2026, 17:22

«Mash на Мойке»: Грузовик с песком ушел под землю в Ленобласти

В Ленинградской области, в городе Любань, грузовой автомобиль с песком провалился под асфальт. Инцидент произошёл минувшей ночью на выезде к Московскому шоссе, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».





По словам очевидцев, машина полностью ушла под землю, заблокировав движение по полосе. В результате образовался серьёзный затор — проехать или пройти мимо места происшествия невозможно.



Ранее похожий случай произошёл в Канаде. Женщина, выйдя из машины подруги у собственного дома, неожиданно провалилась в яму. Пострадавшая призналась, что не запомнила момент падения — всё случилось слишком стремительно. Самостоятельно выбраться из ловушки она не смогла.



Ожидая прибытия пожарных, гражданка сохранила чувство юмора и попросила друзей сделать несколько снимков на память.



