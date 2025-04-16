У жителя Мытищ нашли нелегальный арсенал с огнестрелом и патронами

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Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали 41-летнего жителя Мытищ по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В частном доме мужчины в деревне Грибки округа Мытищи правоохранители обнаружили более 260 патронов различного калибра и предметы, конструктивно схожие с пистолетом-пулемётом и пистолетом, а также различные оружейные детали», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что часть патронов пригодна для стрельбы, а пистолет и пистолет-пулемёт — охолощённые, при этом в их конструкцию самодельным способом внесены изменения, и из обоих стволов можно стрелять.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».
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