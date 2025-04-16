У жителя Мытищ нашли нелегальный арсенал с огнестрелом и патронами

Более 100 студентов и волонтёров приняли участие в традиционном молодёжном субботнике по уборке лесополосы «Геофизика» в Раменском. Они очистили территорию от более чем 1 тыс. кг мусора, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.