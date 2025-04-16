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Тренера академии Плющенко обвиняют в домогательствах к 11-летней спортсменке

Фото: istockphoto/Екатерина Кузнецова

Фото: istockphoto/Екатерина Кузнецова

Экс-тренера академии «Ангелы Плющенко» Сергея Розанова обвиняют в домогательствах к малолетним. По заявлению матери одной из фигуристок Вероники Жилиной Людмилы Алферовой, хореограф приставал к ребенку в 11-летнем возрасте.
«Если бы я сейчас вам написала про Розанова. Как он к Нике в 11 лет приставал, вы бы были в шоке, что я знаю, но интервью будет позже», — цитирует Алферову Sport24.ru.
Алферова добавила, что в тот момент не была рядом с Вероникой, которая позвонила маме и пожаловалась, что Розанов «тащит ее в свой номер». Евгений Плющенко уже «выгнал из академии» Розанова. Мать Вероники Жилиной подчеркнула, что фигуристка хочет дать интервью прессе в ближайшее время. Сергей Розанов был в труппе академии Плющенко в 2020-2021 годах.

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#новости
Mash: дом главного имама Ростовской области попытались сжечь ночью
16 апреля 2025, 14:49

Фото: istockphoto/grafoto

Дом главного Имама Ростовской области Мухаммеда Бикмаева попытались сжечь ночью, сообщает Mash. По данным журналистов, все произошло вечером на Туркестанской улице.
Неизвестный бросил коктейль Молотова в окно дома, расположенного почти в 200 метрах от мечети. Злоумышленник ждал, когда священнослужитель будет дома и уснет. Пламя оперативно потушили. По словам Бикмаева, он в порядке.

Мухаммед Бикмаев переговаривался с террористами при захвате СИЗО летом прошлого года. Тогда шесть заключенных взяли в заложники двух сотрудников изолятора. Захватчики требовали автомобиль, оружие и возможность покинуть страну. Террористов ликвидировали во время штурма после безуспешных переговоров.

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Гадалки из Грузии, миллион долларов и любовница: Андрей Малахов раскрыл новые детали убийства мэра Самары и его жены
16 апреля 2025, 10:05

Екатерина Бельская (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

В эфире программы «Малахов» расследуется резонансное дело об исчезновении бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги.
Тела до сих пор не обнаружены, а внучка призналась в совершении двойного убийства. Установлено, что у нее был сообщник, который помогал ей. В материале «Радио 1» расскажем о причинах поездки Екатерины в Грузию и о деталях звонка Екатерины Бельской из СИЗО.

Исчезновение Тарховых

31 января друг Виктора Тархова обратился в полицию с заявлением о его пропаже. Последний раз Тарховы выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следственные органы возбудили уголовное дело, внучка Тарховых была задержана по подозрению в совершении преступления.

Двойное убийство

Девушке предъявлено обвинение в двойном убийстве. Известно, что она не работала, а её дедушка и бабушка содержали её и снимали для неё квартиру в центре города. Следствие считает, что девушка убила своих родственников из-за неприязненных отношений.

Подготовка к преступлению

По версии следствия, внучка заранее готовилась к преступлению: она приобрела строительную пилу, канистры с химическим веществом и пластиковые емкости. Несмотря на обработку квартиры химикатами, следователи смогли обнаружить кровь жертв.

Фото: iStock/Diy13

Доказательства и улики

При обыске у внучки были найдены паспорта и телефоны её дедушки и бабушки. Также установлены места продажи ювелирных изделий, принадлежавших Тарховым, и найден проданный автомобиль бабушки обвиняемой. Следствие выяснило, что внучка получила дивиденды в размере миллиона рублей, причитавшиеся её дедушке как соучредителю организации.

Признательные показания и соучастник

28 февраля СК РФ сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве. Она также указала на соучастника, который сейчас объявлен в розыск. В ходе допроса девушка рассказала, что действовала из корыстных побуждений: отравила родственников, заморозила их тела с помощью азота, а затем соучастник расчленил их.

В отношении обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также против неё возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) за действия с автомобилем бабушки.

Два сообщника

У Екатерины, возможно, был не один, а два сообщника. Она познакомилась с ними в баре в Грузии летом 2024 года.

Девушка рассказала таинственной женщине о сложных отношениях в семье Тарховых, и та, проявив заботу, подтолкнула Екатерину к совершению двойного убийства. Кроме того, она нашла мужчину, который помог ей расправиться с дедушкой и бабушкой.

Александр Воеводин, заместитель руководителя следственного управления СК РФ, подчеркнул, что соответствующая информация находится на проверке. Он также отметил, что одна девушка не смогла бы осуществить такое убийство самостоятельно. В ближайшее время будет опубликована ориентировка на соучастника.

Влияние гадалок из Грузии

Крестная мама Кати утверждает, что девушка совершила идеальное убийство, но она не смогла бы сделать это без помощи. По словам Елены, Катя полностью изменила свой круг общения и в Грузии часто обращалась к гадалкам, которые оказали на нее влияние.

Фото: iStock/undefined undefined

Письмо Екатерины и звонок из СИЗО

В одной из программ было раскрыто письмо, в котором Катя объяснила одну из причин своего отчаянного поступка: она узнала, что отец её ребенка намерен забрать его в Израиль, и не хотела этого.

Отец ребенка поделился подробностями разговора с Катей, которая звонила ему из СИЗО. Он отметил, что она говорила о готовности сесть в тюрьму. Екатерина также выражала нежелание, чтобы её мать забирала ребенка.

Екатерина также поднимала вопросы о собственности и утверждала, что если её мать заберёт ребенка, это станет своего рода разменной монетой. Он добавил, что если они так настойчиво борются за ребенка, значит, у них есть свои интересы, возможно, финансовые.

«Ей важно, чтобы я забрал ребенка, и, чтобы, по поводу имущества если что-то полагается, как бы, чтобы типа мама не получила. Если они так борются за этого ребенка, значит, наверное, что-то есть. Они хотят деньги поиметь. Людмила сильно за ребенка бы не боролась. Она за своим ребенком не следила и за этого не интересовалась много», — рассказал биологический отец мальчика.

Фото: кадр из программы «Малахов»

Миллион долларов и угрозы отца ребенка

Знакомая Екатерины в программе выразила мнение, что оставлять ребенка с крёстной нецелесообразно, поскольку она является подругой Людмилы. По её словам, когда вторая выйдет из тюрьмы, мальчик может оказаться заброшенным.

Она также предположила, что Екатерина, возможно, стремилась восстановить общение с отцом сына. Знакомая рассказала, что мать Екатерины обманным путём выманила у него миллион долларов, после чего он выгнал Екатерину и потребовал вернуть деньги. Она добавила, что Екатерина обращалась к знакомым за помощью в поиске денег и поэтому испытывала неприязнь к своей матери.

В письме от 2019 года Екатерина писала, что бывший угрожал её родственникам. Он заявил, что если она не выполнит его требования, уничтожит её, ребенка и всю семью. Найдет киллера и раскроет адреса. Екатерина была вынуждена обратиться в суд и подать заявление на свою мать, чтобы прекратить общение с близкими. Помимо этого, он заставил дать её согласие на ДНК-тест.

Отец ребенка, как выяснилось, занимается бизнесом в Израиле и неоднократно обманывал людей. Сам Влад утверждает, что не принял бы Екатерину обратно даже с деньгами, потому что у него уже новая семья.

Любовница мэра

Знакомая семьи Тарховых поделилась, что Наталья Ивановна была безмерно любящей матерью и бабушкой. Она закрывала глаза на многие вещи, включая поведение своей дочери Людмилы и внучки Екатерины. Также стало известно, что у мэра была любовница — оперная певица.

Спокойная Екатерина

Соседка Екатерины охарактеризовала её как тихую и вежливую. В настоящее время у Екатерины есть адвокат, который работает бесплатно.

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Российский чиновник-взяточник заключил контракт на службу в армии
Экс-замглавы Тюменской области Вахрин заключил контракт для службы в ВС России
16 апреля 2025, 06:40

Фото: iStock/Elena Horrmann

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении крупной взятки, заключил контракт с Вооруженными силами России и был освобожден из-под стражи. Об этом свидетельствуют судебные документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
По версии следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от директора компании «Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка взятку в виде скидки 13 млн рублей на покупку двух квартир в элитном жилом комплексе в Тюмени. Расследование уголовного дела завершено.

Ранее Басманный суд Москвы продлил ему срок содержания под стражей до 6 мая, но военный контракт изменил ситуацию.

«В настоящее время Вахрин освобожден из-под стражи… в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации», — сообщается в документах.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, предлагающий увеличить размер выплат семьям погибших военнослужащих за счет исключения умершего из расчета суммы.

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#документы
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#контракт
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Санта-Клаус отхлестал ребенка еловыми ветками по лицу и теперь может сесть на пять лет
«Санта-Клаус» из ФРГ может сесть на пять лет за избиение ребенка еловой веткой
16 апреля 2025, 02:22

Фото: iStock/cyano66

В конце июня в Германии стартует судебный процесс против 62-летнего мужчины, обвиняемого в жестоком обращении с четырехлетним мальчиком. Мужчина, одетый в костюм Санта-Клауса, болезненно отхлестал ребенка еловой веткой, пишет Daily Mail.
Инцидент произошел в ноябре 2024 года на рождественской ярмарке в Штральзунде. Мальчик вместе со своей 38-летней матерью находился на мероприятии, где мужчина раздавал сладости в образе Санты.

Самолет ВВС Израиля случайно сбросил бомбы на свою территорию
Самолет ВВС Израиля случайно сбросил бомбы на свою территорию
Ребенок назвал 62-летнего работника «тупым» и показал ему язык, на что последовала крайне агрессивная реакция — обвиняемый стал бить мальчика еловыми ветками по лицу и телу «за наглость». В случае доказательства вины мужчине грозит до пяти лет заключения или значительный штраф.

Подозреваемый, однако, отрицает обвинения. Он заявил журналистам, что лишь слегка шлепнул ребенка по ягодицам, не причинив вреда. При этом он выразил сожаление в связи с инцидентом, добавив, что больше не работает на подобных мероприятиях.

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Иркутские художницы поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения и наклеили портрет певицы на заброшку в центре города

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Самолет ВВС Израиля случайно сбросил бомбы на свою территорию
Истребитель ВВС Израиля в ходе ударов по Газе сбросил бомбы на свою территорию
16 апреля 2025, 01:00

Фото: iStock/aapsky

Израильский истребитель во время боевого вылета для ударов по сектору Газа по ошибке сбросил авиабомбы на собственную территорию. Инцидент произошёл из-за технической неисправности самолёта.
«Боеприпасы, сброшенные с истребителя во время атаки на сектор Газа, в результате технической неисправности упали на открытой местности в районе (израильского приграничного населенного пункта) Нир-Ицхак», — говорится в сообщении пресс-службы армии, которое передает ТАСС.
Сброшенные бомбы не причинили вреда гражданским или военным объектам. Пострадавших среди людей также нет, но военные начали служебное расследование для выяснения обстоятельств сбоя.

Ранее сообщалось, что художницы из Иркутска поздравили Аллу Пугачёву с 76-летием, создав прекрасный портрет певицы. Они наклеили его на стену одной из заброшек в центре города, а заодно записали клип на песню «А знаешь, все еще будет».

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