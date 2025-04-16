Тренера академии Плющенко обвиняют в домогательствах к 11-летней спортсменке

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Экс-тренера академии «Ангелы Плющенко» Сергея Розанова обвиняют в домогательствах к малолетним. По заявлению матери одной из фигуристок Вероники Жилиной Людмилы Алферовой, хореограф приставал к ребенку в 11-летнем возрасте.
«Если бы я сейчас вам написала про Розанова. Как он к Нике в 11 лет приставал, вы бы были в шоке, что я знаю, но интервью будет позже», — цитирует Алферову Sport24.ru.Алферова добавила, что в тот момент не была рядом с Вероникой, которая позвонила маме и пожаловалась, что Розанов «тащит ее в свой номер». Евгений Плющенко уже «выгнал из академии» Розанова. Мать Вероники Жилиной подчеркнула, что фигуристка хочет дать интервью прессе в ближайшее время. Сергей Розанов был в труппе академии Плющенко в 2020-2021 годах.
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