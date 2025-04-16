Mash: дом главного имама Ростовской области попытались сжечь ночью

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Дом главного Имама Ростовской области Мухаммеда Бикмаева попытались сжечь ночью, сообщает Mash. По данным журналистов, все произошло вечером на Туркестанской улице.
Неизвестный бросил коктейль Молотова в окно дома, расположенного почти в 200 метрах от мечети. Злоумышленник ждал, когда священнослужитель будет дома и уснет. Пламя оперативно потушили. По словам Бикмаева, он в порядке.
Мухаммед Бикмаев переговаривался с террористами при захвате СИЗО летом прошлого года. Тогда шесть заключенных взяли в заложники двух сотрудников изолятора. Захватчики требовали автомобиль, оружие и возможность покинуть страну. Террористов ликвидировали во время штурма после безуспешных переговоров.
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Мухаммед Бикмаев переговаривался с террористами при захвате СИЗО летом прошлого года. Тогда шесть заключенных взяли в заложники двух сотрудников изолятора. Захватчики требовали автомобиль, оружие и возможность покинуть страну. Террористов ликвидировали во время штурма после безуспешных переговоров.
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Никита Кротов