У жителя Подмосковья от падения разорвалась артерия

12 марта 2026, 12:28

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

60-летний житель Мытищ упал и сильно ударился грудью. После этого у него начала неметь рука, снизилась подвижность и чувствительность и появилась боль. Пациента спасли врачи местной больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





УЗИ показало разрыв подключично-подмышечной артерии и тромбоз подмышечной плечевой артерии, что грозило мужчине потерей руки.





«Пациенту решили сделать подключично-плечевое протезирование поврежденной артерии армированным протезом из политетрафторэтилена, а также тромбэктомию — извлечение тромбов из артерий», — рассказал врач отделения сосудистой хирургии Мытищинской больницы Зафар Касымов.