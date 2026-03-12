В Московской области с начала года выявили 66 нарушений в торговле алкоголем
Свыше 500 торговых объектов проверили в Московской области с начала года на предмет соблюдения правил продажи алкоголя. В результате участники рейдов выявили 66 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минсельхозпрода.
Проверки проводят инспекторы министерства вместе с полицейскими и представителями органов окружного самоуправления.
«В число обнаруженных нарушений вошла торговля алкоголем без лицензии, продажа спиртных напитков после 23:00 и в нестационарных объектах. Кроме того, спиртным торговали в некоторых магазинах, расположенных рядом со школами и медучреждениями и в жилых домах», — говорится в сообщении.По итогам проверок завели 28 административных дел и изъяли 660 бутылок нелегального алкоголя.