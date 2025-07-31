У жителя Подмосковья выманили 3 млн рублей за «обновление данных сим-карты»
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Около 3 миллионов рублей выманили мошенники у 29-летнего жителя Ленинского городского округа. Полицейским удалось задержать дроппера банды. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка.
Сначала на мобильный телефон жителя Ленинского округа позвонил неизвестный, представившийся сотрудником одного из мобильных операторов. Он сказал, что необходимо обновить данные сим-карты, и предложил сделать это дистанционно. Мужчина согласился, продиктовал код из смс, и на этом разговор прекратился.
«Через некоторое время мужчине написали на электронную почту о несанкционированном входе в его аккаунт на «Госуслугах», а потом позвонили с номера, указанного в письме. Женщина, представившаяся сотрудницей службы поддержки госпортала рассказала о выгрузке документов с персональными данными», — говорится в сообщении.Вскоре после этого позвонила ещё одна мошенница под видом сотрудницы Центробанка. Она рассказала, что на имя мужчины одобрили несколько кредитов, и чтобы не потерять деньги, нужно повторно оформить эти кредиты, а средства перевести на счёт, который она укажет. После этого кредиты якобы «обнулятся».
Мужчина поверил и в течение нескольких дней брал кредиты и переводил на указанные злоумышленницей счета. Общая сумма ущерба составила около 3 млн рублей.
Полицейские задержали в Иркутске человека, который обналичивал украденные деньги. Сейчас ведётся розыск остальных соучастников преступления.