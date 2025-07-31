В Петербурге отец перекусил пуповину новорожденного сына и чуть его не убил

31 июля 2025, 09:51

Фото: iStock/gorodenkoff

В Санкт-Петербурге отец едва не погубил новорожденного сына, перекусив ему пуповину во время домашних родов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.





Супружеская пара вычитала в интернете, что если так сделать, то ребенок будет расти здоровым. Молодые родители решили проводить обряд в квартире. Сразу после появления на свет малыш начал истекать кровью и чуть не погиб. Прибывшие на адрес медики смогли остановить кровотечение и спасти мальчика. Сейчас его жизни ничего не угрожает.



В больнице врачей удивила уже мать. Она потребовала отдать ей плаценту, чтобы заморозить и употреблять в пищу. Женщина верит, что стволовые клетки предотвращают послеродовую депрессию.

«Научных доказательств этому нет — только рилсы. Многие на волне хайпа сейчас делают из плаценты украшения, крема и масочки для лица», — говорится в публикации.