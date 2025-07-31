Неизвестный напал с ножом на двух мужчин на пляже в Ленобласти
Неизвестный в розовой футболке напал с ножом на двух мужчин на пляже в Ленинградской области. Об этом сообщает издание «Оперативное прикрытие».
Минувшей ночью трое мужчин выясняли отношения на берегу Колтушского озера во Всеволожском районе. В какой-то момент один из них достал нож и набросился на оппонентов.
На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь. На теле 25-летнего жителя Металлостроя зафиксировали ранения грудной клетки и брюшной полости. Он скончался от кровопотери и болевого шока до приезда медиков. 31-летний уроженец Дагестана с раной в области паха был госпитализирован.
Правоохранители устанавливают личность нападавшего и обстоятельства конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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