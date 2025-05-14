«Знала его с первого класса»: Сотрудница школьной столовой дважды переспала с учеником в раздевалке

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В Техасе арестовали 30-летнюю сотрудницу школьной столовой Дженну Вудворт по обвинению в сексуальной связи со старшеклассником. Информацию подтвердило издание Daily Mail.
По данным следствия, 5 мая женщина встретила подростка у стадиона и привезла к школе, после чего вступила с ним в интимную связь в раздевалке. На следующий день совратительница повторила действия.
После секса с подростком Вудворт каждый раз просто «мыла руки и возвращалась к работе», уточняет Daily Mail.
Вудворт, работавшая в учебном заведении Сан-Антонио с 2011 года, знала пострадавшего с первого класса. В её шкафчике обнаружили фотографию школьника.
Арест состоялся 8 мая. После допроса Вудворт признала вину. Женщина была отпущена под залог до суда, где ей грозит до 20 лет тюрьмы.
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После секса с подростком Вудворт каждый раз просто «мыла руки и возвращалась к работе», уточняет Daily Mail.
Вудворт, работавшая в учебном заведении Сан-Антонио с 2011 года, знала пострадавшего с первого класса. В её шкафчике обнаружили фотографию школьника.
Арест состоялся 8 мая. После допроса Вудворт признала вину. Женщина была отпущена под залог до суда, где ей грозит до 20 лет тюрьмы.
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Мария Моисеева