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«Знала его с первого класса»: Сотрудница школьной столовой дважды переспала с учеником в раздевалке

Daily Mail: В США сотрудница школьной столовой совратила старшеклассника
Фото: iStock/senkaya

Фото: iStock/senkaya

В Техасе арестовали 30-летнюю сотрудницу школьной столовой Дженну Вудворт по обвинению в сексуальной связи со старшеклассником. Информацию подтвердило издание Daily Mail.
По данным следствия, 5 мая женщина встретила подростка у стадиона и привезла к школе, после чего вступила с ним в интимную связь в раздевалке. На следующий день совратительница повторила действия.

После секса с подростком Вудворт каждый раз просто «мыла руки и возвращалась к работе», уточняет Daily Mail.

Вудворт, работавшая в учебном заведении Сан-Антонио с 2011 года, знала пострадавшего с первого класса. В её шкафчике обнаружили фотографию школьника.

Арест состоялся 8 мая. После допроса Вудворт признала вину. Женщина была отпущена под залог до суда, где ей грозит до 20 лет тюрьмы.

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С российской звезды НХЛ Матвея Мичкова потребовали 10 миллионов рублей за ДТП в Дубае
SHOT: в Дубае российская звезда НХЛ Матвей Мичков попал в ДТП на $100 тысяч
14 мая 2025, 02:45

Матвей Мичков (Фото: Instagram* @matvey_michkov39's profile picture matvey_michkov39)

Российский хоккеист НХЛ и игрок «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков попал в ДТП в Дубае на арендованном кабриолете BMW 430. Транспорт получил серьезные повреждения. Сумма ущерба, которую теперь требуют с 21-летнего спортсмена, составляет $100 тысяч, передает SHOT.
По информации Мичкова, за рулём в момент аварии находился его друг, однако договор аренды был оформлен на хоккеиста.

Владелец прокатной компании удерживает паспорта Мичкова и его друга, требуя компенсацию за повреждённый автомобиль.

Адвокат Мичкова подчеркивает, что действия арендодателя, включая попытки шантажа, являются незаконными: по его словам, Мичков спортсмен был трезв и находился на пассажирском сиденье.

Данные о том, был ли автомобиль застрахован, отсутствуют. Дело передано в прокуратуру Дубая.

При этом сам хоккеист, ставший лучшим снайпером среди новичков НХЛ в сезоне 2023/24, уже покинул ОАЭ, но его документы остаются у конторы.

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В Ростовской области задержали главу администрации Новочеркасска Лысенко
13 мая 2025, 23:35

Фото: iStock/Yingko

Главу города Новочеркасска Юрия Лысенко задержали правоохранительные органы по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил пресс-центр правительства Ростовской области, передает РИА Новости.
Лысенко стал главой администрации Новочеркасска в 2020 году.

«Правоохранительными органами задержан глава Новочеркасска Юрий Лысенко. Проводятся следственные действия», — подчеркивается в сообщении.
Уточняется, что власти оказывают следствию необходимое содействие.

В рамках расследования проводятся обыски по месту жительства и работы Лысенко. По предварительным данным, ему инкриминируют статью, предусматривающую до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что экс-глава «Роснано» Чубайс избавился от всей недвижимости в России. Анатолий Чубайс продал все 32 объекта своей недвижимости в России в период с октября 2022-го по март 2023 года. Продажи совпали с публикациями в СМИ о проверке Генпрокуратурой деятельности предыдущего руководства «Роснано».

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Мигрант-таксист пытался изнасиловать пассажирку в Башкирии
13 мая 2025, 17:48

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Мигрант-таксист пытался изнасиловать девушку в её же подъезде в Башкирии. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Инцидент произошёл в Салавате. Приезжий таксист довёз девушку до дома, а когда она практически заходила в подъезд, выскочил и бросился за ней. Камера домофона записала всё произошедшее. Мужчина начал уговаривать пассажирку зайти с ним, но получил отказ. Девушка попыталась прогнать его с крыльца, но тот кинулся на неё и ударил головой о железную дверь, пытаясь затолкать в подъезд.

В результате, пострадавшая пропустила мигранта в подъезд, а сама сбежала. Она отметила, что во время поездки не флиртовала с водителем, а после произошедшего написала заявление в полицию. В настоящее время правоохранители разыскивают неадеквата.

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В Москве в районе Печатники произошел пожар
13 мая 2025, 17:13

Фото: iStock/ photovs

В Москве в районе Печатники случился пожар, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что шесть этажей отрезало пламенем. Люди не могли эвакуироваться и кричали о помощи.

По информации канала, горел девятиэтажный дом на улице Полбина: огонь охватил первые три этажа, в том числе подъезд. Самостоятельно выбраться жильцы не могли. Хозяин загоревшейся квартиры стал одним из немногих, кто смог выбежать до того, как пожар усилился.

Уточнялось, что очаг возгорания — трехкомнатная квартира на первом этаже. Жильцы со второго этажа и выше просили о помощи из окон.

Экстренные службы быстро потушили пожар, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что фура выехала на тротуар на Кутузовском проспекте в Москве недалеко от станции метро «Славянский бульвар».

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На Кутузовском проспекте в Москве фура вылетела на тротуар
13 мая 2025, 16:50

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

Фура выехала на тротуар на Кутузовском проспекте в Москве недалеко от станции метро «Славянский бульвар». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что сейчас на месте ДТП уже работают сотрудники ДПС. О пострадавших информации нет.

О пострадавших пока не сообщается. На месте работают сотрудники ДПС.

«Родственник водителя фуры рассказал, что тот, вероятно, уснул за рулем. Обстоятельства произошедшего выясняются», — говорится в сообщении издания.

При этом в Кемеровской области 35-летний житель Мысков лишился автомобиля за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кузбасса.

В январе текущего года мужчину остановили сотрудники ДПС, водитель отказался пройти процедуру медосвидетельствования, при этом демонстрировал явные признаки опьянения. Оказалось, что у водителя уже был штраф за езду в нетрезвом виде. Так, суд назначил ему 200 часов работ, лишил прав на два года, а также конфисковал автомобиль в пользу государства.

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