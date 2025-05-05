У жителя Сергиева Посада нашли около 5 килограммов наркотиков

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Почти пять килограммов марихуаны обнаружили полицейские у 36-летнего безработного жителя Сергиева Посада, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Обыски проводились по двум адресам: месту регистрации и месту проживания мужчины. В результате были изъяты 13 кустов конопли, пластиковые контейнеры с растительным веществом, канистры с удобрением, фитолампа, вентилятор, вытяжка, воздушный фильтр, весы и упаковочные материалы», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что растительное вещество в контейнерах является марихуаной общим весом 600 граммов, а вес конопли составил свыше четырёх килограммов.
Владельца марихуаны задержали, против него завели уголовное дело по двум статьям: «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».
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